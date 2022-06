Sellist vaatepilti pakuvad ainult valged ööd ja soojad kuud, mil kassid on tabamatud ja taevas veriselt lillakasoranž. See aeg on nüüd juba ammu saabunud. Kevadel, kui kured kohale jõudsid ja nende kisa oli kõikjal ojade ääres ja orgudes, ütles mu sõber, et kui elad piisavalt kaua, näed kevadet, ja kui elad kauem, näed suve. Ainus valik ongi elada. Suveöös kohtuvad päeva kaks poolt – üks puudutab teist nagu kaks kätt, kui nad teineteist tugevasti pigistavad.