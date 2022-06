KOGEMUS | Sõbranna tselluliidivabad jalad inspireerisid mind üht uut meetodit katsetama. Õigesti tegin!

Mõtlesin, et oleme nooremana jaganud nii hambaharju kui ka mehi, mis seda infrapunamatti siis jagada on!“ viskab Nele nalja ja jätkab: „Nii minu eelmine sügis matirütmis kulgeski. Nädalas käisin mati vahel regulaarselt kolm korda pikutamas. Pean tõdema, et see õhtune infrapunamatiprotseduur ajal, kui lapsed juba magasid, oli minu iganädalane puhkus, lausa kodune spaa! Tihti panin samal ajal näole ka kaeramaski või midagi muud kasulikku ning vaatasin matis mõnulemise ajal Netflixist sarju. Mingil hetkel ma enam oma tselluliidimure peale ei mõelnudki, lihtsalt niisama nautisin oma õhtust rituaali.“ Ent esialgu püstitatud eesmärgi saavutas Nele hoolimata sellest, et oli selle vahepeal isegi unustanud.

„Esmalt olin toote osas kahtlev. Olen elus erinevaid tselluliidivastaseid kreeme proovinud ning need mind aidanud pole,“ oli Nele alguses ebakindel, aga mitte kauaks. „Kui Sandra otsustas perega suve pikendada ning sügisel kaheks kuuks Taisse puhkama minna, pakkus ta välja, et võin ta HIIT infrapunamatti laenata.

„Terrassipeo lõppedes jäin perenaisele appi koristama ning uurisin köögis entusiastlikult, mis see hästihoitud saladus tema kaunite jalgade taga siis õigupoolest on. Sandra vastus oli üllatav, nimelt käis ta nädalas kolm korda infrapunamati vahel pikutamas. Seda siis, kui lapsed olid lasteaeda viidud ning mees kontorisse sõitnud.“ Sandra selgitas Nelele, et infrapunateraapia on suurepärane viis tselluliidi vähendamiseks ja ka kaalu kaotamiseks, sest kokkupuude punase infrapunavalguse lainepikkusega soodustab keha detoksifitseerimist ja rasvast vabanemist ning kollageeni taastumist. Kollageen on võti naha elastsuse suurendamiseks, mis vähendab tselluliidi kuhjumist.

Tselluliit, mis mõjutab ligikaudu 90 protsenti naistest kogu maailmas, on äärmiselt levinud – seepärast võib üllatav (ja ka pisut vihaleajav) olla, et sotsiaalmeedia jätab mulje, justkui influencer’itel ja kuulsustel seda poleks. Tegelikult on ikka küll, enamik naisi leiab ühel hetkel oma kehal märke tselluliidist ning ega häbenemiseks polegi põhjust! Kehapositiivsus ei tähenda aga seda, et ei võiks soovi korral katsetada viise sellest vabanemiseks. Nele enam muidugi katsemisega jätkama ei pea, tema on sõbranna eeskujul juba lahenduse leidnud.

„Sain kiirelt aru, miks tselluliidivastased kreemid mind aidanud polnud. Füüsiline muutus algab alati seestpoolt ning minu suhe iseenda ega oma kehaga polnud varasemalt tasakaalus. Otsisin lahendust sümptomitele, mitte põhjustele. Matitamisest saadud hea enesetunne leevendas argielu stressi ja inspireeris mind oma keha eest rohkem hoolitsema ning alles see tõi tõelised tulemused,“ jagab Nele oma kogemust ja taipamist.

Mis on HIIT infrapunamatt ja kuidas see toimib?

Lühidalt öeldes on HIIT infrapunamatt kaasaskantav ja kompaktne infrapuna-saunamatt. Matt tuleb vaid lahti rullida, pistikusse ühendada, see sisse lülitada ja end teki vahele mõnusalt sisse seada. Mati sees soojendab keharakke nähtamatu valguslaine ehk infrapunakiirgus. See valgus hävitab nahaalust rasvakihti ja stimuleerib kehas kollageeni tootmist, samuti viib higistades kehast välja toksiine. Kõigi nende tegurite mõjul tselluliit märgatavalt vähenebki. Samuti on täheldatud, et infrapunateraapia leevendab märgatavalt ka teisi nahaprobleeme, näiteks psoriaasi ja aknet.

Infrapunamatis higistamine on kolm korda intensiivsem kui klassikalises infrapunasaunas käimine. Ka küllaltki madalal temperatuuril soojenevad koed sügavuti. Klassikalises saunas käies on veesisaldus meie higis 90–97 protsenti, infrapunamatis aga 70 protsenti. See tähendab, et ülejäänud protsentide arvelt väljutab keha infrapunateraapia vältel mürgiseid toksiine.

Otsus soetada isiklik matt tuli kiirelt

„Kui Sandra reisilt tagasi tuli, oli minul oma enda HIIT infrapunamatt juba soetatud,“ jagab Nele. „Kahe kuuga oli ka minu nahk palju siledam, aga muid positiivseid hüvesid oli tootel veel palju. Näiteks pean tõdema, et hakkasin tunduvalt rohkem vett tarbima ning ka see on kindlasti siledama naha saavutamise üheks põhjuseks.“ Nimelt soovitatakse matitamise kõrvale tarbida ohtralt puhast vett. „Ostsingi siis omale roosa matiga kokkusobiva veepudeli. Veepudeli täitmine ning endaga igale poole kaasa võtmine kujunes heaks harjumuseks. Varasemalt jõin tööl rohkem kohvi kui vett, nüüd on vastupidi. Samuti hakkasin kontorist koju jalutama, võtsin seda kui trenni, mida infrapunamati seansiga premeerida.“

Rannahooajaks täielikult valmis

Nele on nüüdseks matitanud alates eelmisest sügisest ja tunneb end elu parimas vormis olevat. „Täitsa üllatav, kuidas mandariiniteemalisest piinlikust hetkest sai alguse minu muutus parema ja tervislikuma enesetunde ja mis siin salata, ka siledama ja pringima naha poole.“ Infrapunamati olemasolu on parandanud nii naise elustiili kui ka enesekindlust. Nele on rannahooajaks täielikult valmis, nüüd tuleb loota vaid heale ilmale!

