Eesti moelooja, kes töötas Christian Diori ja Balenciaga heaks: on uhke tunne enda disainitud rõivast poeletil näha

Eesti disainer Johanna-Maria Parv, kes on ka Eesti kunstiakadeemia külalisõppejõud, on üks homme toimuva ERKI Moeshow žürii liikmetest. „Ma arvan, et ei tasu üle mõelda ja tasub mõelda pigem sõuelemendile,“ jagas Johanna soovitusi disaineritele, kelle looming homme võistlustulle astub. „Hästi oluline on energia, mis ruumi tuuakse. Kompositsioon värvide, kangaste ja muuga saab seal ruumis üheks. Seega tasub mõelda lavalisele energiale ja lõpuspurt sellele panustada. Lõpetamata taskud ja muud detailid ei tohiks moeloojaid liialt nörritada, kuna üldpilt on oluline.