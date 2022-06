5 soovitust | Laulja Kristel Aaslaid puhkab Eestis just nendes võrratutes kohtades

Just seetõttu valis Gram-Of-Funi solist Kristel Aaslaid viis sihtkohta, kuhu tasuks suvel kindlasti minna. Lisaks jagas ta sobivat Spotify playlist'i, mis kindlasti aitab suvisel tundel naha vahele pugeda.

„Proovisin siia nimekirja peita eri emotsioone, sest eks iga reis, ja eriti iga hea reis, nõuab kõikide värvide puudutamist. Ja loodetavasti kaasa nõksutamist,“ kõneles Aalsaid. “Seega käib reisiga kokku ka üks hea playlist! Kogu list koosneb lugudest, mida ma ise väga hea meelega alati autos kuulata tahan,“ märkis ta. „Alustame kergema nõksuga, liigume ajas veidi rohkem tagasi ja siis juba rahulikumad lood lõppu - või kuula misiganes järjekorras sa tunned, et su vaim vajab,“ lisas Aaslaid.

1. Hea koht, kus päikeseloojangut nautida - Illiku laid, Orissaare, Saaremaa. Minu elus ei ole suuremat showstopper'it, kui päikeseloojangu ja - tõusutaevas. Piidivabriku ukse ees olen näinud kõige ilusamaid loojanguid - ja just seetõttu, et pilt on ilus ja tunne megamõnus, kuna seal oled sa alati kuidagi kodus.