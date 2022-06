Viis viga, mis koos päikesega su nahale kindlasti head ei tee

See on üks harjumus, mis tasub päikselisteks kuudeks oma ilurutiini sisse töötada. Igal hommikul enne õue minekut määri päikesekreemi naha nendesse kohtadesse, mida riided ei kata. Uuringute järgi kasutab vaid iga kümnes inimene igal päikselisel päeval päikesekreemi, seega arenguruumi on. Peale selle, et päikesekreem aitab naha kauem noorena hoida, aitab see ka nahavähiriski vähendada. Seega on päikesekreem oluline ka su tervisele.