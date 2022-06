ERKI moesõu võitis kollektsioon, mis sai inspiratsiooni kodu renoveerimisest

ERKI Moeshow tänavuse aasta võitjaks osutus aga Eneken Johanson kollektsiooniga ‘’WHO LET THE DUST OUT’’, kes pälvis võidutöö loomise eest 1200 euro suuruse preemia.

Žüriisse kuulunud Signe Kivi sõnul on katsumus võrrelda piirideta loovust ja väga selgelt läbimõeldud kontseptsiooni. Eesti kunstiakadeemia endise rektori sõnul on nii selged jutustused kui taaskasutus aga miski, ilma milleta ei tohiks moodi üldse luua. Eriilmelise žürii ühise töö tulemusena jõuti aga järelduseni, et seekordse konkursi peaauhind kuulub praktilisuse ning loovuse ühendanud Eneken Johansonile, kelle kollektsioon „WHO LET THE DUST OUT“ oli inspireeritud päriselulisest esimese kodukoha renoveerimisest.