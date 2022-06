Kunstnikust moelooja Lotte Jürjendal: tahan, et inimesed julgeksid just tänavamoodi rohkem blingi lisada

Lotte esimene kokkupuude moega pärineb lapsepõlvest, kui ta nägi esimest korda üht paljudest Michael Jacksoni kontsertvideotest. „Tõeline pomm oli „Rock With You”, mille visuaalne efekt on mind terve elu kummitanud. Kogu video koosneb noorest armsast Michaelist, kes on just alustanud oma soolokarjääri ja tantsib terve video üleni sädelevas hõbedases litterkostüümis üksinda laserite vahel. Rohkem videos midagi ei toimugi, aga tegemist on tõelise starpower’iga,” muljetab kunstnik. „Michael inspireeris mind mitut pidi. Usun, et sealt pärineb ka mu soov popi poole liikuda.”