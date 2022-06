FOTOD | Festivalimood on tagasi! Millest tänavu oma lemmikbändile kaasa elades inspireeruda?

Mitu maailmakuulsat festivali on kevadkuudel juba toimunud, mistõttu tasub inspiratsiooni ammutada just sealt. Näiteks moeajakirja Vogue sõnul kasvas Gucci moemaja loomingu populaarsus 101% pärast seda, kui muusik Harry Styles kandis Coachella festivalil luksusfirma litritega kaetud pükstükki. Kohe oli selge, et nüüd võib aastavahetuseks varutud litterkleidi keset suve kapist välja võtta, sest mida tahes Styles kannab, see moodi ka läheb. Kuna festivalid kestavad sageli mitu päeva, siis tasub kaasa minna teistegi moesuundadega.