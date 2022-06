Anne & Stiili peatoimetaja Mari-Liis Helvik: isiklikud kriisid võivad olla nii kibedad, et neist ei suuda rääkida isegi sosinal

Jah, osaliselt seepärast, et sõda, inflatsioon ja muud õudused on nutitelefoni tõttu sõna otseses mõttes iga päev taskus ja käekotis ning kõhe­dust tekitavad uudised ümbritsevad meid 24/7. Aga ka seepärast, et nii selgelt on meeles eelmises numbris ilmu­nud peaasi.ee vaimse tervise eksperdi Minna Silla tõdemus, et ei tasu unustada, et globaalsetest kriisidest sõltumata on inimestel endiselt ka isiklikud kriisid ja et neid ei tohiks kunagi pisendada.