Tänane sünnipäevaline Jüri Pootsmann: mõned panevad oma soovid kirja, mina ütlen peegli ees välja

Intekale saabub Jüri otse tenniseväljakult. „Trenn on südamelähedane ja arengut on märgata, kuigi sporti tehes näen välja nagu Phoebe „Sõprades“,“ muigab ta.

No mida – ühes varasemas usutluses mainisid, et sinu perekonnas on kõik ekstra hea painduvusega?