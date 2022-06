Üksinda reisile? Sandra Niinepuu teeb just seda, enamasti Eestis: on palju, mida kaaslasega koos ei märka või ei koge

Inimesed on erinevad ja kindlasti on ühele üksiolek loomulikum ja lihtsam kui teisele. Minul ei ole üksi toimetamine alati nii kergesti välja tulnud. Näiteks olin kaua aega veendunud, et üksi sööb restoranis ainult viimane luuser — igaüks ju näeb, et tal pole sõpru. See tähendab, et alati, kui tuli töö- või kooliasjus välismaal reisides üksi väljas süüa, oli see minu jaoks äärmine piin. Restoranidest hoidsin kaugele ja eelistasin kiirtoidukette. Subway — see on ju õige koht ühele üksikule luuserile või mis?