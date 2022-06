Otsid täiuslikku kaaslast? Kui selle tähtkuju esindaja sinusse armub, jääb ta su kõrvale läbi tule ja vee

Kui Sõnn on juba endale midagi pähe võtnud, siis ta annab endast kõik, et tema jaoks oluline eesmärk saaks saavutatud. Tööalaselt on tegu väga atraktiivse kolleegiga, sest ta on pühendunud ja alati valmis ka teisi aitama. Kui idee on tema peas realiseerunud, annab ta endast kõik, et see saaks ka päriselt teoks.

Ta on täiesti väsimatult lojaalne

Perekond, sõbrad ja suhtekaaslane saavad alati Sõnnis kindlad olla. Ta ei tagane oma lubadustest ja annab enda poolt kõik, et teistel oleks tema seltskonnas hea. Kui aga tema usaldust on kord reedetud, on seda pea võimatu taastada.

Väga kangekaelne

Sõnni tähtkujust inimest iseloomustab kohutav kangekaelsus, mis muudab temaga kompromisside tegemise väga keerukaks. See on raske omadus, sest just paarisuhtes on kompromissid väga olulised. Temaga vaidlemine on mõttetu, sest kui ta on endale juba midagi pähe võtnud, siis sellest ta ei tagane.

Vihkab muutusi

Kui on miski, mida Sõnn ei salli silmaotsastki, on need muutused. Need ajavad ta lausa endast välja. Igapäevaelus on talle oluline rutiin, mida ta jälgib pühendunult, seega spontaansed üllatused või kiired plaanimuudatused ei ole tema rida. Tal on väga raske nendega kaasa minna ja see rikub ta tuju.

Pettub kiiresti

Kuna Sõnn on ise niivõrd lojaalne, ootab ta alateadlikult oma kõige lähedasematelt inimestelt sama. Kui miski ei lähe täpselt tema plaanide kohaselt, või ei vasta keegi tema ootustele, pettub ta väga kiiresti ja kahjuks võib see pettumus kesta pikka aega. Ehkki Sõnn saab aru, et maailm ei saa pöörelda tema järgi, on kohe näha, kui keegi on talle pettumust valmistanud. Seda ta varjata ei suuda.

Peidab oma tundeid

Veel üks omadus, mis võib paarisuhtes pingeid tekitada. Kui Sõnn on kurb või väsinud, peidab ta oma tundeid ja ta teeb seda oskuslikult. Ehkki pettumus on tema näolt kohe näha, siis iseenda sisemisi kriise ta enamasti kellelegi ei avalda ja tihtipeale ei oska mitte keegi kahtlustadagi, et Sõnn võib juba pikemat aega läbipõlenud või õnnetu olla.

Allikas: Higher Perspectives