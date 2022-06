5 soovitust | Muusik Jonas Kaarnamets jagab soovitusi, kuhu sel suvel autoga põrutada

Uus retrohõnguline kollektiiv SUVE on Jonas Kaarnametsa ja Kristjan Kallase koostöös sündinud stuudioprojekt, mis oma kõla poolest on Inspireeritud Jaapani City Popist, ENSV estraadist, samuti ka 70date yacht rock’ist ning kaasaegsest lo-fi indist. SUVE laenab oma sounde minevikust, pakkudes kuulajatele nostalgilist kogemust: peegeldust minevikuhõngulisest olevikust. Tugev kogus eneseirooniat, üle võõbatud paksu kihi kibemagusa suvenostalgiaga, see on SUVE - ood Eesti suvele.