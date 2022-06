Jõid liiga palju kohvi ja nüüd süda puperdab? Paar kiiret lahendust enesetunde parandamiseks

Ei tasu unustada, et lisaks kohvile sisaldab kofeiini ka näiteks šokolaad, seega võib lihtsalt juhtuda, et just tööl olles, eriti, kui on stressirikas aeg, tarbid kogemata kofeiini üle. Et tagajärgedega tegeleda, soovitatakse kohe suurendada oma vee tarbimist. Soovituslik on juua üks klaas puhast vett ühe tassi kohvi kohta. Ja ära unusta enda aktiivset liigutamist. Ajakirjas Medicine and Science in Sports and Exercise avaldatud 1998. aasta uuringus selgus, et füüsiline aktiivsus võib aidata leevendada kofeiinist põhjustatud ärevust.