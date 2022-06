SUVINE STIILISPIKKER | Just need on 11 moetrendi, mida nüüd ja kohe järgida

Kõrge pihaga teksad on domineerinud meie garderoobis juba julgelt üle kümne aasta. Näib, et 2022. aasta kevadsügis on toonud viimaks muutusi ning puhunud püksi- ja seelikumoodi 2000ndate tuuli. Kuna moesuuna peamine eesmärk on rõhutada keskkohta, ei ole madala värvliga pükste pika kudumi alla peitmine kuigi trenditeadlik valik. Nagu 2000ndatele aastatele kohane, sobivad need kõige paremini paari ikkagi lühikeste toppidega.