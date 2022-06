Saunanaine Kairi Sakla: saun on kahe maailma kohtumispunkt. Saan siin hingedega ühendust, sest olen algmina – alasti ja aus

Ainuke uustulnuk ongi tegelikult seesama, üle sajandi vana suitsusaun, mis kuulus algselt kõrvaltalule. “Seda sauna polnud ammu kasutatud ja nõnda see seisiski tühjana.” Kui tekkis võimalus saunake vanaisa maadele tuua, haaras Kairi sellest kinni – tunne ütles, et nii on õige. Sauna ei võetud palkhaaval lahti, vaid tõmmati prusside ja rihmadega kokku ning tõsteti masina peale. Oli tavaline suvepäev, täiesti selge ilm, aga täpselt tol hetkel, kui saun maa küljest lahti kangutati, ilmus ei tea kust õrn vihmasabin.

Kairi räägib, et see koht pikalt lihtsalt oli, ilma et keegi siin talitaks-toimetaks. Tänu suitsusaunale sai uue hinga­mise ka ümbrus. “Olen terve elu siinkandis elanud. Kõik mu juured on Lõuna-Eestis, mitu-mitu põlve. Nii et see on täiesti loogiline, et ma olen siin ja mind ei tõmbagi mujale,” alustab Kairi oma lugu.

“Kui vanaisa suri, siis jättis ta selle koha mulle. Nüüd ma siis sean siin oma elu sisse,” lausub Kairi mummulisest plekk-­kannust teed valades. Täna said teepotis kokku sõstraoksad ja noor nõges – et kaugelt tulnud külalisi kosutada, virgutada.

Siinsel perenaisel on soojad sõstrased silmad ja põskedel sülem tedretäppe. Seljas linane kört, süles põlevate silmadega sametmust kass. Ta sobib siia taluõuele. Ta sobiks ka mõnda Kitzbergi või Vilde jutukesse. Kairi tunneb ravimtaimi ja saunasaladusi. Ta suhtleb loodusega ja kuulab, mida esivanemate hingedel on öelda. Natuke nagu nõid, kuid ainult selle sõna parimas tähenduses.

Perenaine räägib, et maja kõrval laiuvast tiigist tõmmati kevade hakul välja tonnide viisi muda. Viljakas porilämm laotati veesilma kõrvale maha, kus see nüüd uut elu oma kõhule ootab.

Kairi meenutab, et kui suitsusauna esimesed kütmised olid, jälgis vanaisa justkui toimingut pealt. “Ma tean väga hästi, kuidas kütta, et saunas poleks karmune. Aga siis läks mitu korda midagi nihu, kõik oli vingu täis.” Iga kord, kui nii juhtus, istus vana korstna otsas kodukakk. “Just siis, kui kütmine läks metsa, ta tuli ja oli seal. Taipasin, et see on vanaisa, kes muigab minu proovikivi üle.” Kui kütmine paika sai, siis kakk end enam ei ilmutanud. “Tegelikult ta käib küll, aga nüüd juba teistes olukordades.”

Kui võõrvõim lõpuks vanaisa kätte sai, määrati talle 25 + 5 aas­tat ja saadeti Karagandõ oblastisse vasekaevandusse tööle. “Ka minu isal, kes on siin kasvanud, oli temaga keeruline suhe. Alles nüüd ma tunnen, et see koht hakkab vaikselt paranema. Proovin oma tege­vusega nii seda paika – ja see­läbi ka mingeid valusaid kohti oma suguvõsas – tervendada. Läheb paremaks, ma väga tahan siin olla, ehitada ja luua.”

Oma vanaisaga polnud Kairi kunagi väga lähedane – ei meenu aega, mil ta oleks taadi põlvel istunud. Kuid kui vaar kümme aastat tagasi taeva­radadele läks, jättis ta talukoha just talle, olgugi et noori sugulasi oli teisigi. “Võib-olla ma kunagi taipan, miks ta nii otsustas,” lausub perenaine mõtlikult. “Meie vahel polnud kunagi mingit halba tunnet, aga ka mitte lähedust. Ta oli sõjaaja inimene, keerulise elukäiguga. Nüüd, kui vanaisa enam pole, tunnen, et meie side on läinud paremaks, tugevamaks. Tajun teda oma sammudes ja igas tuuleiilis,” kirjeldab Kairi, kuidas vanaisa oma verel ja maadel manalast silma peal hoiab.

Kairi ütleb, et see oli looduse viis peegeldada lahkumisvalu. Sadu läks üle, kui saun puudu­tas uuesti maad. “See oli nagu uus algus. Loodus andis märgi, et nüüd hakkab elu jälle pihta, nüüd on kõik hästi.”

Kairi ütleb, et saunas käi­mine pole kunagi olnud pelgalt pesemine. Saun on koht, kus vanadest asjadest lahti lasta, et uued saaksid alata. Paik, kus koos mustusega ihult pesed raskuse hingelt. “Pärast sauna on alati kergem olla. Isegi kui tavamaailm sõidab sisse ja astud üle läve tusasena, siis välja tuled ikka tundega, et nii hea on olla ja elada,” õhkab Kairi.

Vihtlemiskoolitus lõi aga pilgu klaariks. “Saime Edaga jutu peale ja saunas käimise sügavused jõudsid mulle kohale. Tekkis taipamine, et see ongi minu asi – viis, kuidas saan ennast aidata. Mõistsin, et ma ei pea enam midagi mujalt saama. Olen kohale jõudnud, mul on teadmised ja saan neid teistelegi jagada.”

Juhuse läbi pani Kairi end kirja vihtlemiskoolitusele – tundus lihtsalt huvitav. “Põnev on see, et kui olin end registreerinud, helistas sõb­ranna Kaia Pärnumaalt ja ütles, et neil on tulemas üks vaimsete inimeste laager – oleks vaja kedagi, kes sauna läbi viiks ja “sulle ju sobib see saunaasi”. Olen hiljem mõelnud, et kust ta seda võttis?”

Kokkuvõttes polnud see tema jaoks. Praktikad olid võõrad ja võõramaised, hing aga ihkas “oma”. “Mõistsin, et mida iga­nes ma enda seest otsin, on see seotud loodusega. Mulle väga meeldib looduses olla. Tunnen seal hingestatust ja sidet.”

Vahel käib vaimuna külas ka vanavanaema, kes on siinses talus elanud, toimetanud ja poistekarja kantseldanud. “Ma pole teda küll kunagi päriselus näinud, kuid sellised tundmu­sed, nagu ta oleks siin, käivad vahel üle. Selles talus on palju mehelikkust olnud, võib-olla on minu ülesanne seda naiseliku energiaga tasa­kaalustada. Ühendus esiemaga aitab mul pehmust tuua ja luua.”

Siinset saunakest köetakse lepa­puudega, erilisematel puh­ku­del paar väekamat oksa­kest sekka. Korraga läheb koldesse kaheksa halgu, kokku kuus-seitse kolde­täit. Kuigi õige magusat tempera­tuuri on raske nimetada, ütleb Kairi, et kui saunas on 80 kraadi sees, siis on seal mõnus istuda. “Minu elu­kaaslase Taneli suitsu­saunas on nii palav, et küüned ja juuk­sed tahavad küljest kuk­kuda,” nae­rab ta. “Aga Tanel ise naudib seda ülikuuma tempera­­tuuri. Ini­mesed on liht­salt erineva sooja­taluvusega. Peaasi, et sul on saunas hea olla. Seepärast ei mõista ma ka igasugu saunavõistlusi, kus inimesed kokku kukuvad.”

Hiirukast saunast tuleb mõnusat suitsust suvehõngu. Ka täna on oodata saunalisi. Suitsusauna kütmine on omaette kunst ja aeganõudev ette­võtmine, millele kulub kokku 6–7 tundi. Pärast kütmist tuleb veel tunnike ust lahti hoida, et ving välja läheks. Nõnda jääb õhk puhas ja silmad ei hakka kipitama. “See on üks valearusaam, mis suitsusaunaga kaasas käib – et pea hakkab valutama ja silmad vett jooksma,” märgib Kairi. “Tegelikult pole see suitsu­sauna, vaid lihtsalt vale kütmise viga.”

Juba ammusel ajal kutsuti teispoolsusesse lahkunud esi­vanemaid sauna külla. See on turvaline koht, kus nendega suhelda. Kairi räägib, et kui šama­nismis on alumine, kesk­mine ja ülemine ilm, siis vana­rahval oli asi lihtsam – on see ilm, kus praegu viibime... ja see teine. “Saun on kahe maailma kohtumispunkt. Saan siin hingedega ühendust, sest olen algmina – alasti ja aus. Kui mul on sisimas mingid heitlused ja ma vajan tuge, siis kutsun hinged kohale. Vahel on neid vähem, teinekord rohkem tunda. Olen nendega alati hoitud.”

Kui Kairi kütmisega pihta hakkab, tervitab ta kõigepealt sauna. Ta rõhutab, et suhtle­mine on tähtis: tuleb olla au­paklik, rääkida, kes täna higis­tama tulevad. Alati on oodatud ka hinged – tulge, kes tahavad!

Tahaks mätta otsas istuda ja kannelt mängida!





Kord pidi Kairi sauna soojaks kütma juba keskpäevaks. See tähendas, et toiminguga tuli alustada ööpimeduses. “Nii­moodi omaette talitades nägin ära hetke, mil ööst sai päev. Sel viimasel momendil, kui pime­dus veel maad kattis, tegi kodu­kakk sellist kõhedat, sünget häält, kui ühtäkki vahetus see linnukeste siris­tamisega ja taevas läks helgeks. Hästi tore oli seda üleminekut märgata.”

Nii mõneski rahvaloos räägitakse, et pärast südaööd peab saunast läinud olema – siis saabub kuldtõllas Vana­pagan, et poegadele mõrsjat otsida. Kairi ütleb, et on isegi kuulnud, et kui kell lööb kaksteist, siis tuleb vanakuri sauna. “Ma pole sellele kunagi pikemalt mõelnud, aga tasub meeles pidada, et vana­rahvas oli hästi praktiline – kes siis ööseks sauna jääb? Hom­mikul tarvis vara ärgata. Teisalt võib asjal olla n-ö kristlik külg – mingid reeglid ja manitsused pidid rahval ju olema.”

Kui saunalaval mõtisk­lemisest saab küllalt ja hing jälle vaikselt heliseb, tuleb sauna tänada. Aitüma, sauna­kene, aitüma, ahjukene... Viht jäetakse vette, et ka vaimud saaksid tulla ja end kostitada. Saunakombestiku kohaselt väljutakse uksest selg ees.

Sopa-sopa...



“Vihtlemine on mikro­massaaž – paneb kehas energia liikuma!” alustab Kairi ring­käiku vihtlemise rituaali­rikkasse maailma – pole nii, et sõlmid oksad kimpu ja hakkad muudkui udjama. Asi saab alguse õige oksa leidmisest. “Vihtadel on eri mõju, erinev taimeenergia. Kask on leebe, sa ei saa sellega endale paha teha. Tammeviht on aga tummisem tege­­lane. Kui on kroonilised haigused, siis ei maksa seda valida. Pärn jällegi on pehme ja emalik.” Ka suvel vohava nõgesega viheldakse, kuid enne saunaminekut tasuks lasta okkalisel kuumas vees liguneda. Muidu saab ehk liiga terava elamuse osaliseks.