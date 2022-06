Nappide riiete hooaeg on käes! Viimane aeg on keha katvatele iluvigadele „hüvasti“ öelda

Kogu meie keha on kaetud vaevu nähtavate karvaudemetega, mistõttu on täitsa loogiline, et n-ö sissekasvanud karvad ehk karvanääpsupõletik (follikuliit) võib tekkida igas keha­piirkonnas. Punased või valgete “peadega” põletikulised punnid võivad olla üks põhjus, miks otsustad miniseeliku asemel hoopis pikad püksid jalga tõmmata.