Ainult edasi

Sigrid Kuusk (32) on ehtekunstnik, kelle looming ei jää märkamata. Tema küütlevad Soho sarja kõrvarõngad on kui kergkaalus diskopallid, mis püüavad pilke võluva vallatusega – neist ei saa mööda vaadata isegi siis, kui kõrvarõngaste ümar vorm on kastetud siivsalt sädelevasse musta.