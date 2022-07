Telgis on 10–11 kraadi. Meil on seljataga elamusterikas teekond, mis kulges mööda Patagoonia steppi, mägesid ja orge ning üle tormleva San Martini järve. Vajume unne kohe, kui esimene soojus jõuab kontide vahele. Ühtlasi mõistan, et kaissu pugemine pole mingi tühipaljas romantikute akt, vaid selge ellujäämisstrateegia.