Eesti parimad naisrannavõrkpallurid Liisa Soomets ja Heleene Hollas: maailma tippu jõudmine on raske teekond, aga suure tööga on kõik võimalik

Liisa ja Heleene on mõlemad pärit Lõuna-Eestist. Liisa Tartust ja Heleene Võrumaalt. Liisa pere on alati olnud sportlik ning sporti fännanud, nii suunati ka kõik lapsed erinevatele treeningutele. „Konkreetselt võrkpalli juurde jõudsin oma vanema õe eeskujul. Võrkpall meeldis mulle kohe - sain endale toreda treeneri ja ägedad treeningkaaslased,“ meenutab Liisa võrkpalliga esimese tutvuse loomist. Täna on endiselt tema suurimateks fännideks just perekond, kelle leiab sageli väljaku äärsetelt tribüünidelt.