Just see on Egle Eller-Nabi suurepärase vormi saladus

„Sõltub muidugi, mis on kellegi jaoks hea vorm ja kui kaugel ta oma eesmärgist praegu on. Kui jätta välja sportlased, kes peavad kindlaks kuupäevaks kaalu langetama, või inimesed, kes peavad tervislikel põhjustel alla võtma ja dieedil olema, siis tavainimesel ei ole kõige mõistlikum olla dieedil, kus peab kindlaks kuupäevaks kaalu langetama. Pärast dieeti on oht, et kaal tuleb kiirelt tagasi,“ hoiatab Egle.