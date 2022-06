Pealinna nõutuim kosmeetik Anu Transtok-Aare karjäärist, õnnetundest ja abikaasa kaotusest: ma ei tea ühtegi nii ilusa hingega inimest nagu Juhan

Esmakordselt sattusin Kadriorus asuvasse ilusalongi tänu Anne & Stiili ilu­lemmikute konkursile veidi vähem kui aasta eest. Kuulnud olin sellest aga juba varem. Räägiti, et seal käivad kõik Eesti kuulsused. Et Anu juurde on kaks kuud kõik ajad kinni, aga et katsu ikka just tema juurde pääseda.