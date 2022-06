Ainulaadne armastus

Ettevõtjate Mart Haberi ja Taivo Pilleri perekonda kuuluvad kaks samasoolist abikaasat ja kaks asendusema abiga saadud last. On peresid, kuhu kuuluvad erisoolised vanemad või abikaasad ja kaks last. Või üks laps või kolm ja enam. Kui ühes peres võib üksikema või -isa kasvatada ka näiteks viit last, siis teises peres ei õnnestu kahel partneril kuidagi isegi üht last saada, kuigi teda võidakse väga-väga oodata. Mõnes peres on kahe partneri peale kokku tegelikult kohe mitu perekonda ja mitmeid lapsi. On inimesi, kellel ei ole partnerit ega ka sugulasi, loodetavasti on neil pere asemel olemas mõni hea sõber. On lapsi, kelle perekonna moodustavad kasuvanemad. Või asendusvanemad. Mõnel neist kuuluvad lähiringi ka emad-isad, vanavanemad, teised pole neid kunagi näinudki...