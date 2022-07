Unistad palgatõusust? 5 lähenemist, mida kindlasti vältida, muidu jäädki suuremast summast unistama

On arusaadav, kui oled juba aasta või kauemgi ettevõttes olnud, et soovid saada rohkem raha, sest oled panustanud oma töösse juba omajagu energiat ja aega. Kuid palgatõusu küsimise aluseks on ikkagi oluline, et sul oleks ette näidata ka mõni konkreetne saavutus ning tulemus, mitte sa ei nõuaks raha juurde pelgalt sellepärast, et oled pikalt ettevõttes olnud. See on nõrk argument.