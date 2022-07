Kahtlustad, et kallim võib sind petta? Sodiaagimärk teeb selgeks, kuidas hakkavad inimesed sel puhul käituma

JÄÄR

Jäär on tavaliselt oma kaaslasele väga pühendunud, aga kui tal on keegi teine silmapiiril, siis ta ei suuda oma telefoni käest panna. Olete koos romantilisel õhtusöögil, aga ta piidleb kogu aeg närviliselt telefoni? Kahtlane.

SÕNN

Sõnn hakkab järsku tegema plaane ilma sinuta. Ja ehkki paarisuhtes on igati normaalne, et vahel tehakse asju eraldi, muutub ta aina veidramaks ja annab kahemõttelisi vastuseid selle kohta, kus ja kellega ta parasjagu aega veetis.

KAKSIKUD

Kui Kaksikute tähtkujust inimene on ühtäkki kellestki teisest huvitatud, tähendab see, et ta kaotab päevapealt huvi sinu vastu, isegi, kui te elate koos. Ta ei küsi enam, kuidas sinu päev läks ja mida toredat tööl juhtus. Ta on omaette ja aina kaugeneb.

VÄHK

Vähi tähtkujust inimesed on tavaliselt just kõige romantilisemad, seega ohumärgiks on see, kui ta järsku enam sinu jaoks aega ei leia. Nädalavahetus? Kinni. Plaanid sõpradega. Kui aga „sõbrad“ peaksid juhuslikult alt hüppama, on tal sekundi pealt sinu jaoks aega maa ja ilm.

LÕVI

Lõvid on väga hädised oma tunnete varjamises, seega, kui talle tekib keegi teine, kaob ta sinu elust. See on äärmiselt ebaviisakas lähenemine, aga omane kõikidele Lõvidele. Ja ta ei tunne, et ta peaks vabandama.

NEITSI

Neitsi lähedusevajadusest on aru saada, kas tal on keegi teine või mitte. Neitsi sodiaagimärgist kallim tahab koos kodus olles pidevalt kaisutada ja armatseda, kui tal on keegi teine, siis ei tunne ta sinu läheduse ja paituste järele enam vajadust.

KAALUD

Kaalude tähemärk lõpetab järsku ühise tuleviku planeerimise. Kuna Kaaludele muidu väga meeldivad plaanid ja eesmärgid, on see üpris suur ohumärk – kui ta ei näe teil enam ühist tulevikku, hakkab suhe läbi saama. Sest ta näeb seda tulevikku juba koos kellegi teisega.

SKORPION

Skorpionist on päris kerge aru saada, kas tal on keegi teine või mitte. Ta muutub väga varjavaks ja saladuslikuks ning kui ta enne jagas meelsasti sinuga oma nädalavahetuse plaane, siis nüüd on ta vastus lihtsalt üks nipsakas: „Mul on tegemist!“

AMBUR