Oma videos näitab ta, kuidas hajutada peitekreemi silmade ümbrusesse. Ta alustab silma välisküljelt, liigub ringjate liigutustega sissepoole, kuid ei kreemita korraga kõike. Kui silmade ümbrus on peitekreemiga koos, ootab ta paar minutit. Ja alles siis jätkab silmaaluste kreemitamisega. Kui ka see on tehtud, kasutab ta kõikidele meigiprofessionaalidele tuntud trikki – laseb matistavat spreid käe välisküljele ja kasutab üht sõrme, et spreid õrnalt ja ühtlaselt näos laiali ajada.

Võtmesõnaks, et peitekreem näos laiali ei läheks ja inetuid triipe ei tekitaks, ongi tegelikult näonaha pidev niisutus. Kui nahk on kuiv ja muutub kuumal suvepäeval higistamise tõttu rasuseks, on tulemuseks laialivalguv peitekreem ja ei ole just tore keset tähtsat üritust avastada, et oled näost laiguline.