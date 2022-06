FOTOD | Kodu renoveerimisest inspireeritud kollektsioon viis võidule! ERKI moeshow võitja Eneken Johansoni moeteekond

Paksude Võrumaa metsade vahelt pärit Eneken tunnistab, et kodukandis tal suuri võimalusi moevaldkonnas tegutseda ei olnud. „Mäletan, kuidas ootasin väiksena pikisilmi hetki, mil saaksin maalt linna sõita, et sõbrannadega päeva jooksul kõik kaltsukad läbi käia ja endale põnevaid rõivakomplekte kokku panna,“ jagab ta. „Koolis ikka naerdi ja nokiti mu kallal, et kaltsukatest riideid ostan, aga õnneks ei muutnud see mu armastust thrifting’u vastu ja nii hea on näha, et tänapäeval ei vaadata sellele enam viltu, vaid vastupidi, noored katsetavad hea meelega.“