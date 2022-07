Maris Kõrvitsale ei meeldi, kui teda tutvustatakse Genka naisena: mõttetu on Eestis tuntud olla

Maris ja Henry on oma loomult täiesti erinevad inimesed. „Henry on selline aeglane. See tähendab kaalutlev, unustav, pikaldane. Kui ma talle räägin, mida ta peab tegema, siis jutu lõpetuseks palub ta: „Ütle uuesti, mis ma pean tegema.“ Ma pean talle tihti mitu korda asju meelde tuletama. Tark ei torma! Ajude tuulutamiseks annan talle palju vaba aega ja tihti ma ei teagi, kus ta on või mida teeb. Televiisorist näen.