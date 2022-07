FOTOD | See on ainuke rõivakomplekt, mida moekad naised sel suvel kanda ihaldavad

Mida soojemaks lähevad ilmad, seda vähem on tuju mõelda, mida täna selga panna. Kõiges on niikuinii liiga palav ja ideaalis sooviks olla rannarõivastega jahutavas merevees. Kuid on üks rõivakomplekt, millega on kuumalaine ajal tõeliselt mõnus ringi liikuda ja suured moesõbrad just seda teevadki.