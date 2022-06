FOTOD | Moodsamast moodsamad soengud! New Yorgi moenädala soengustilist jagas eksklusiivsel iluüritusel juuksehoolduse saladusi

„Oribe on sari, mis on täielikult võitnud minu poolehoiu,“ ütleb maailmakuulus stilist Adam Livermore, kes jagas oma teadmisi kaubamärgi kohta. 2008. aastal loodud bränd on sündinud soovist pakkuda professionaalsete juuksehooldustoodete segmendis ainulaadset butiigi laadset lähenemist, mis ühendaks endas parimate käsitöömeistrite lihvitud oskused, suurepärase tulemuse ja aastakümnete pikkuse stiliseerimiskogemuse nii moeloojatelt, kui ka salongimaailma tippudelt. Brändi loojate eesmärk on võimaldada juuksehoolduses täiesti uut kvaliteeti ning pakkuda kõige uuenduslikumaid ja tõhusamaid lahendusi juuksehoolduseks.