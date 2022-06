35aastane eestlanna: neljanda abordi tegemise ajaks olin juba 10 aastat tahtnud emaks saada

Eneli on Tallinnas elav kahe lapse üksikema. Ta on korduvalt näinud, et nii abordi tegemine kui tegemata jätmine võib olla õige otsus. Eneli ise kinnitas endale juba neiueas, et tema ühtegi rasedust ei katkesta.

Eneli ei tea, kas tema peres kasvanud neli õde-venda olid planeeritud lapsed ja kas lisaks sünnitamisele oli emal-isal mingil hetkel kaalumisel ka teisi variante, kuid sirgumine suures peres oli suur rõõm. „Ma lihtsalt ei kujuta ettegi, et see oleks võinud kuidagi teisiti olla. Nad on alati minuga, hädas ja õnnes. Vahel kaugel üle lombi, siis tagasi naabrus­konnas. Mul on tänu neile hea ja turvaline tunne,“ on Eneli õdede-vendade eest tänulik.