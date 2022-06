Renata Lukk abordi keelustamisest: ka Eestis seisame silmitsi reaalse ohuga, et ühiskond järgib „vabade maa“ negatiivset eeskuju

Tegelik info selle kohta, et antud kohtuotsus võidakse tühistada lekkis avalikku meediasse juba varem ning seetõttu ei olnud peale šokeerivat otsust üllatuseks see, et vabariiklaste poolt juhitud osariigid tegid kiireid liigutusi selle nimel, et abort koheselt keelustada. Näiteks Louisiana osariigi vastselt kinnitatud abordiseadus näeb ette, et isegi vägistamise või verepilastuse korral ei tohi rasedust katkestada ning Missouris on lisaks eeltoodule abordi esilekutsumine karistatav kuni 15-aastase vanglakaristusega. [1]