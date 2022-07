Kui mitut naist sa tunned, kes oleks oma kehaga rahul? Kes oleks rahul oma välimusega, oma kaaluga, oma proportsioonidega? Kes ei tunneks pidevalt, et kui nüüd see üks asi korda saaks, kui ma veel viis kilo kaotaks, kui ma veel sellest kortsust lahti saaks ... Ma kujutan ette, et suurema osa jaoks meie seast, on see number null või heal juhul nullilähedane. Miks see nii on?