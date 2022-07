Cameron Diaz / Pilt on illustreeriv.

Nimelt on sotsiaalmeedia platvormi TikTok põhjal üks 2022. aasta popimaid soenguid n-ö „bixie“, mis on justkui pixie- ja bob-stiilis lõikuste hübriid, vahendab Vogue Australia. Mõnusalt mänguline ja samas lihtne lõikus annab välimusele kergelt nostalgilise ilme, aga näeb samaaegselt nii viisakas kui trendikas välja. Lisaks on sel mitmekülgne fännide klubi, sest lõikus sobib kandmiseks nii tanksaapaid kandvatele motobeibedele kui ka boheemlasliku välimusega maatüdrukutele - oleneb lihtsalt, millise suhtumisega seda kanda!