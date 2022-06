FOTOD | „Soovime pakkuda teile kõiki uusimaid kollektsioone.“ Maailmakuulus moemaja hindab kõrgelt Eesti klienti

Chaneli pop-up on ajutiselt püsti pandud kauplus, mis on pühendatud firma jaanuaris lansseeritud uuele nahahooldussarjale N°1 DE CHANEL. Punaste raamide ja detailidega kasvuhoonet meenutav väikemaja on kaunistatud Chaneli logodega ning sinna on oodatud uudistama kõik huvilised, kes saavad uusi tooteid omal nahal proovida ja kaasa osta.