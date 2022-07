Zaporižžjast Eestisse pagenud Sofia: venekeelsed inimesed vahel kiusavad ja võivad tänaval meid ka solvata, aga püüame sellest mitte välja teha

Vaatepilt, kuidas helesiniste juustega tüdruk puudutab läbi klaasi – ise kummaliselt malbelt naeratades – jääsinises vees justkui aegluubis hõljuvat sinivalget jääkaru, on kui kaader unenäost või ebamaisest irreaalsusest. Just nii eriliselt jäi mulle meelde see imetabane tüdruk, kes vastuseks mu ootamatule ettepanekule temast portreelugu teha jäi mõttesse ja arvas, et mis temast siis ikka nii väga kirjutada on. Ta on ju samasugune kui teised, üks tuhandetest sõjapõgenikest või lihtsalt üks Zaporižžja 17aastastest neidudest, kelle sõda on nende kodust, isast, teistest lähedastest ja sõpradest eemale, kuskile tundmatule maale paisanud ja kes siiani ei saa päris täpselt aru, kuidas kõik, mis on juhtunud, võiks kellelegi kasulik olla.