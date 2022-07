See on ainus treeningvahend, mida vajad, et kasvõi ühetoalises korteris end edukalt vormi ajada

Lisaks sellele, et kummilint on väike ja kerge, on tal veel mitu hüve, mis peaks kustutama vähimagi kõhkluse ka nende peas, kes on siiani trenni tegemist edasi lükanud põhjustel, et enda vormis hoidmine on kulukas ja väikeses korteris keeruline. Kummilindid ei maksa palju, kuid on vastupidavad. Ja nagu mainitud, kummilint on väike ega võta palju ruumi, mis tähendab, et isegi kui sa plaanid sõita suvel reisile, ei pea see tähendama, et trenn jääb tegemata. Lint mahub suurepäraselt ju isegi käekotti.



Miks on kummilint hea treeningvahend?