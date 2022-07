Tõeline romantik! Huultelt lugeja avaldab, mida kaunist prints William Kate Middletonile nende pulmapäeval sosistas

Professionaalne huultelt lugeja Tina Lannin väidab, et tema teab, mis lauseid noorpaar vahetas. Ta avaldas uudistekanalile CBS News, et ehkki mõni meist võis naljaga pooleks arvata, et sosinal öeldud lauseteks oli mõni igapäevane fraas nagu „mis täna õhtusöögiks on?“ või „kas sa juba Beckhameid nägid?“, siis see ei vasta tõele. Ta sõnab, et sosinal öeldud laused olid hoopis „Sa näed armas välja. Sa oled väga ilus.“