Iga nädal ei saagi midagi suurt saavutada ja soovitud eesmärkide poole püüdlemine on mõnikord oodatust raskem, see on selge. Aga kui selline olukord on kestnud pikalt, soovid sa kindlasti midagi muuta. Õnneks on tore seitsmesammuline teekond, mis sel puhul aitab. Ei midagi keerulist!