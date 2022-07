Raske on leida naist, kes ei tahaks olla nagu pudel veini, mis läheb ajas ainult paremaks. Kuidas ennetada naha vananemist?

Siiski ei ole kortsudest vabanemine niisama lihtne, et võta kätte ja tee ära. Ennekõike on see keeruline rahakotile, sest võib maksma minna terve varanduse. Arvatakse, et USA-s ületab ainuüksi kortsudevastaste kosmeetikatoodete müük 2026. aastaks 60 miljardi dollari piiri. Olgu rõhutatud, et sinna alla ei arvestata ilukirurgiale ja muule vananemisvastasele ravile kulutatud miljardeid dollareid.