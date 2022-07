Võimas merevaade, lummavad kadakad ja ebatavaliselt modernne arhitektuur – just need märksõnad iseloomustavad Muhumaa rannikul asuvat suve kodu , mis on mõnusaks puhkepaigaks muidu aktiivset linnaelu nautivale perele.

Muhumaale minnes piisab vaid praamiga üle Suure väina sõita, et kõik argielu mõtted ja mured selja taha jätta. Kuivastu sadamas randumise ajaks on hinges juba hoopis teine tunne. Sõnadetagi on selge, et käes on puhkus, kestku see kasvõi ainult päeva. Täpselt nii kauaks tulimegi külla saarele kauni suvekodu rajanud Kristale.