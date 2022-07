SUUR ÜLEVAADE | Käed ja jalad korda! Asenda maniküür ja pediküür nende 5 sammuga

Suvi tähendab seda, et lõpuks saab kindad kappi ära panna ja välja otsida kõik need ilusad lahtised suvekingad. See toob aga paljude jaoks kaasa mure: külm talv ja pidev saabaste kandmine on jätnud jälje nii meie kätele kui ka jalgadele. Võib tunduda, et ainsad, kes selles olukorras aidata saavad, on maniküür ja pediküür, aga tegelikult saab ka lihtsate koduste vahenditega ennast poputada ning suveks valmis seada.