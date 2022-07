Oled kurvikam naine, kes ei ole rahul endast tehtud piltidega? Mõned nõksud, kuidas piltidel saledam paista

Kui sinu murekohaks on käed, siis aseta pilti tehes üks käsi puusale, et käe ja puusa vahele jääks tühimik. Käsi muutub visuaalselt vaadates oluliselt peenemaks.

Kui jalad on kokku surutud ja keha veel veidi ettepoole kallutatud, lisab see fotol juurde mitu kilo ka saledatele neiudele. Kui pilti tehakse, proovi püsida kergelt varvatel ja lükka tagumikku natuke tahapoole.

Üle õla kaamerasse vaatamine ja kiisuliku näo tegemine on seksikas küll... kuni avastad seljavoldid. Selle vältimiseks lükka õlg, mis on kaamerale lähemal, ettepoole.

Kui sa tahad endast pilti näiteks kohvikus või restoranis istudes, (kas on üldse õige suvi, kui Noblessneris ilusa vaate taustal ei poseeri?) siis veendu, et sa istud veidi küljega ja toetud oma käele, ajades kõhtu nii sirgeks kui võimalik. Vastasel juhul ei ole sa lihtsalt rahul sellega, milline su kõht pildil välja näeb.

Tundub loogiline, et niimoodi istumine ehk see väike liigutus mõjutab suuresti väljanägemist. Kui oled harjunud kontoritoolil kössitama, siis nüüd on küll aeg see tervistkahjustav harjumus endast välja juurida.