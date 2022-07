FOTOD | Kui sind lummab 90ndate mood, siis need šikid suvised rõivakomplekti on just sulle

90ndate stiili võib suures pildis jagada kaheks: esimene keerleb liblikakujuliste ehete, kivikestega kaetud teksapükste ja batika ümber, teine on kontrastselt hoopis minimalistlik. Viimase puhul tasub vaadata selliste nimede nagu Carolyn Bessette-Kennedy ja Jennifer Anistoni poole, kes eelistasidki kanda puhtama joone ja vaoshoitumate värvitoonidega riideid. Just sellistest rõivakomplektidest me sul täna inspireeruda palumegi.