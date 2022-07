FOTOD | 7 teksatrendi, mida moekad naised sel suvel kanda eelistavad

Kuigi teksapüksid sobivad kandmiseks aastaringselt, siis paljud kipuvad neid suveks sahtlisse peitma, et teha ruumi kleitidele, seelikutele ja lühikestele pükstele. See aga on su lemmikteksade suhtes ebaaus, sest milline rõivatükk on veel nii töökindel kui paar teksapükse? Seega, nende kandmisest loobumise asemel tasub muuta neid õigete rõivaste ja aksessuaaride abil lihtsalt suvisemaks.