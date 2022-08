Kroonijuveel Ergonomix2 – rinnaimplantaatide luksus, mida oled oodanud

Tasuta laiendatud garantii

Ainulaadne, ülivastupidav supersilikoonist kest

Ülimalt loomulik tulemus

Ümbermõtlemise korral tootja kulul implantaatide eemaldamine

Nanotehnoloogiline kest

Võimalus, et Motiva implantaat tugeva füüsilise stressi tulemusel puruneks või kutsuks esile kapslireaktsiooni, on imeväike. Motiva Ergonomix2 implantaadil on vaieldamatult maailma kõige paremate venimisomadustega, naturaalseim, elastseim kest. On see ju valmistatud sama tüüpi silikoonist, millest tehakse südameklappe.

Ergonomix2 puhul on tagatud ülimalt loomulik tulemus, sest ümarad ergonoomilised implantaadid järgivad keha liigutusi.

Spetsiaalselt loodud pealispind viib põletikuriski miinimumini ja sobitub nahaaluste kudedega parimal võimalikul moel. Kest ehk pealispind on ohutuse seisukohast olulisim, sest on inimese kehaga otseselt kontaktis. Karedapinnalised vanemat tüüpi pealispinnad tekitavad suure tõenäosusega pideva põletikulise protsessi. Motiva implantaatidel on nanotehnoloogiline kontaktpind, mis ühendab sileda ja kergelt tekstuurse pinna parimad omadused. Selline kiht on nii Motiva Roundil, Egronomixil kui ka uudsel Ergonomix2-l.

Turvakiht

Kõigil Motiva implantaatidel on hoolikalt valmistatud kest, mis koosneb mitmest silikoonkihist. Kihtidel on eri omadused ja funktsioonid. Lubatud normide piires silikooni lekkimine organismi on omane kõigile meditsiinilisest silikoonist toodetele, ent Motiva Ergonomix2 puhul on see tänu ainulaadsele kestamaterjalile sadu kordi väiksem kui tavalisel rinnaimplantaadil. Sellele lisandub veel spetsiaalne lekkimisvastane tõkkekiht. Tavaliselt ei ole võimalik silikooni lekkimist takistavat kihti silmaga näha, seega võib jääda märkamatuks võimalik tootmisviga. Motiva andis tõkkekihile helesinise värvi. See annab kirurgile võimaluse operatsiooni käigus implantaati visuaalselt hinnata ja tagada, et see on veatu.

Kiip