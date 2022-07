Paekaldast inspireeritud kodu

Suurupisse otsustasid Marilin ja Raivo rajada kodu üsna juhuslikult. Sealne krunt oli olnud müügis juba aastaid ja seda vaatama mindi pigem uudishimust kui kindlast soovist alustada uue kodu rajamist. „Meil ei olnud tegelikult üldse plaanis ehitama hakata. Raivole jäi lihtsalt kinnisvaraportaalis üks maja silma ja mõtlesime, et lähme seda huvi pärast vaatama. Saime põhimõtteliselt kohe aru, et ega me sellist kohta, nagu päriselt tahaksime, kuskilt valmiskujul ei leia,“ jagab Marilin. Kui sündis ostuotsus, sai ka kohe selgeks, et uues kodus tuleb viia ellu kõike see, millest 20 aastat tagasi rajatud elamises unistati.