Lilli Jahilo annab nõu, kuidas valida aiapeole täiuslik kleit: hullult äge näeb välja

Esimesena rõhutab ta, et kleit peab kandja isikupära esile tooma ja alati on kõige olulisem selle naise tunne oma kleidis. Kuna Eesti suvi on, nagu ta on, ja tihtilugu tuleb endale lausa sada kihti peale panna, siis on viimasel ajal hästi popp kleit koos pükstega. Lilli on oma moemajasse tulnud naisi utsitanud seda kandma: „Hullult äge näeb välja, palju värskem, kui panna lihtsalt kleit. See jätab kohe moodsa mulje ja on väga praktiline.“