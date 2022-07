Sina esimesena

Lilian tegi oma päevad ise huvitavaks, lugedes peamiselt psühholoogiakirjandust. Lähedusest, seksuaalsusest… Netis surfates sattus ta inglanna peale, kes esitles end kui sex coach’i ja tegeles muu hulgas ka vabastava hingamisega. Lilianis tärkas huvi. „Mis oleks, kui läbiksin oma mitte-tuleviku-peale-mõtlemise-aasta jooksul sama kursuse, mille temagi on läbinud?! Ma ei mõelnud alguses, kuhu see võiks mind edasi viia, usaldasin inspiratsioonisähvatust. Kui olin kaasa teinud esimesed praktikasessioonid, mõistsin, et olen õiges kohas ja tahan kindlasti isikliku uudishimu rahuldamisest kaugemale liikuda.“