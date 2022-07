Kui 9st 5ni töötamine on end ammendanud... Naiste lood, kes on süsteemile jõuliselt selja pööranud

Game Changeri meisterklassi Dels asutaja: viis, kuidas me tööst mõtleme, on muutunud

„Kontrast 10 aasta taguse ajaga, mil ma oma karjääri alustasin, võrreldes sellega, kuidas asjad praegu on, on ikka väga erinev, ütleb 33-aastane ettevõtja, kes on veendunud, et viis, kuidas inimesed praegu tööst mõtlevad, on vägagi muutunud. Ta lisab, et töötab hetkel koos noortega, kes on oma vanusest hoolimata palju saavutanud. Need noored läksid algul suurtesse pankadesse tööle, kuid põlesid läbi ja mõistsid, et nad peavad oma unistused ümber hindama.

Covid-19 testimispunktis töötamine põletas läbi. 22-aastaselt viieks kuuks aeg maha

22-aastane Adrene töötas keset koroonapuhangut testimiskeskuses ja ta kirjeldab seda kogemust kui kõige raskemat tööd, mida ta üldse elus teinud on. Naine tundis, et peab aja maha võtma ja ta tegigi seda oma vaimse tervise nimel viieks kuuks, enne kui tundis, et suudab uuele töökohale kandideerida. Tõsi, tal olid veidi suuremad võimalused aja maha võtmiseks, sest elas tol hetkel veel oma vanematega. Kuid noor neiu kinnitab, et on omadega nüüd vaimselt heas kohas ja valmis uuteks suurteks tööalasteks väljakutseteks.

